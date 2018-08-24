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Германия выделила Грузии грант в €150 млн на строительство газохранилища

Германия выделила Грузии грант в €150 млн на строительство газохранилища
24 августа 2018 - 17:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Банк реконструкции и развития Германии (KfW) выделил Грузии грант в €150 млн на строительство первого в стране газохранилища. Об этом сообщило 24 августа посольство ФРГ в Тбилиси.

Согласно его информации, KfW «выделил Грузии грант в €150 млн для строительства первого в Грузии газохранилища», пишет ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что соглашение о выделении средств было подписано 24 августа на церемонии с участием делегации ФРГ и министра финансов Грузии Иванэ Мачавариани.

23 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетила Грузию с официальным визитом.

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Tass.ru: Германия выделила Грузии €150 млн на строительство газохранилища
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