Германия выделила Грузии грант в €150 млн на строительство газохранилища

PanARMENIAN.Net - Банк реконструкции и развития Германии (KfW) выделил Грузии грант в €150 млн на строительство первого в стране газохранилища. Об этом сообщило 24 августа посольство ФРГ в Тбилиси.

Согласно его информации, KfW «выделил Грузии грант в €150 млн для строительства первого в Грузии газохранилища», пишет ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что соглашение о выделении средств было подписано 24 августа на церемонии с участием делегации ФРГ и министра финансов Грузии Иванэ Мачавариани.

23 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетила Грузию с официальным визитом.