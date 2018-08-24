Германия выделила Грузии грант в €150 млн на строительство газохранилища
24 августа 2018 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Банк реконструкции и развития Германии (KfW) выделил Грузии грант в €150 млн на строительство первого в стране газохранилища. Об этом сообщило 24 августа посольство ФРГ в Тбилиси.
Согласно его информации, KfW «выделил Грузии грант в €150 млн для строительства первого в Грузии газохранилища», пишет ТАСС.
В диппредставительстве отметили, что соглашение о выделении средств было подписано 24 августа на церемонии с участием делегации ФРГ и министра финансов Грузии Иванэ Мачавариани.
23 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетила Грузию с официальным визитом.
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