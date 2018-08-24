Пользователи Gmail смогут отправлять «самоуничтожающиеся» электронные письма

PanARMENIAN.Net - Функция отправки «самоуничтожающегося» электронного письма стала доступной для всех пользователей почты Google.

Теперь пользователи Gmail, включая тех, кто используют почту на мобильных устройствах, могут при отправке письма указать дату, когда оно будет удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя, пишут «Ведомости» со ссылкой на Cnet.

Дата может быть выставлена от одного дня до пяти лет. Настройки позволят пользователям запрещать пересылать отдельные письма другим людям, копировать или распечатывать содержащийся в них текст.

Кроме того, Gmail разрешил редактировать уже отправленные письма для мобильных устройств. Теперь пользователи смогут поправить опечатки или вовсе удалить уже отправленное письмо. Компания анонсировала новые функции в начале года. Письма, которые можно удалять у получателя, появились в новом Confidential Mode. На своей странице компания объясняет, как активировать обновление. Журналисты CNBC испытали, как оно работает.

В обновленной версии Gmail появилась также расширенная боковая панель, упрощающая пользователям навигацию и постановку задач в приложении. Эта функция позволяет быстро открыть боковую панель приложений Google, таких как «Задачи» и «Календарь», чтобы пользователи могли редактировать список дел или добавлять собрание в свое расписание, не покидая почтовый ящик, уточняется в блоге G Suite.