Президент Армении принял Меркель в своей резиденции

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 24 августа принял прибывшую с официальным визитом в Армению канцлера Германии Ангелу Меркель в резиденции президента РА. Об этом сообщил советник президента Теван Погосян.

Меркель также посетила Центр креативных технологий «Тумо» в Ереване.Студенты «Тумо» представили канцлеру Германии проекты по роботостроительству, программированию и пр.

Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян.Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915 года.