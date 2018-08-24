Президент Армении принял Меркель в своей резиденции
24 августа 2018 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 24 августа принял прибывшую с официальным визитом в Армению канцлера Германии Ангелу Меркель в резиденции президента РА. Об этом сообщил советник президента Теван Погосян.
Меркель также посетила Центр креативных технологий «Тумо» в Ереване.Студенты «Тумо» представили канцлеру Германии проекты по роботостроительству, программированию и пр.
Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян.Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915 года.
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