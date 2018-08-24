О бархатной революции, безвизе с ЕС и Карабахе: Совместная пресс-конференция Меркель и Пашиняна

PanARMENIAN.Net - Началась совместная пресс-конференция находящейся в Армении с официальным визитом канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Пашинян назвал визит Меркель в Армению историческим.

18։47 Меркель заявила, что в Германии следили за развитиями в Армении в дни бархатной революции. Она отметила, что Армения и Германия могут расширить свое сотрудничество в экономической и образовательной сферах.

18։50 «Мы готовы взять на себя ответственность за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и готовы помочь Армении в этом вопросе», - отметила канцлер ФРГ.

Она добавила, что Германия также готова поддержать правительство Армении в борьбе с коррупцией.

18։52 Меркель сказала, что ЕС сделает все возможное для упрощения визового режима для граждан РА.

18։54 Пашинян заявил, что Армения не проводит внешнюю политику, противопоставляя ее сотрудничеству со своими партнерами.

«В результате нашей дискуссии было подчеркнуто, что такой подход внешней политики Армении будет восприниматься Германией», - отметил Пашинян.

18։56 «Армения является хорошим примером того, как можно сотрудничать с ЕС, сотрудничая с Россией», - заметила Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян. Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915 года.