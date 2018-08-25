В Германии осуждают ущемления прав человека в Азербайджане
25 августа 2018 - 10:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Накануне визита в Баку канцлера ФРГ Ангелы Меркель уполномоченная федерального правительства по правам человека Бербель Кофлер отметила неудовлетворительную ситуацию с соблюдением прав человека в Азербайджане. Гражданские права в этой стране «по-прежнему во многих случаях ограничены, как и свобода СМИ, собраний и слова», заявила политик 24 августа в интервью изданиям, входящим в группу Redaktionsnetzwerks Deutschland.
Ситуация с правами человека в Азербайджане «в целом проблематична», заявила Кофлер. Представители оппозиции, правозащитники и критически настроенные журналисты «запуганы угрозами, задержаниями, а в некоторых случаях - и преследованиями со стороны зависимых (от властей - ред.) судебных органов». Тех, кто открыто критикует правительство, заключают в тюрьмы или увольняют с государственной службы, на членов семей политических активистов, покинувших страну, оказывается давление, пишет Deutsche Welle.
«Но именно в силу вышеуказанного для меня крайне важно, что Германия продолжает регулярное и непосредственное общение с властями Азербайджана», - подчеркнула Бербель Кофлер. Федеральное правительство и Евросоюз, по ее словам, должны использовать свои каналы связи в Азербайджане для того, чтобы напоминать о необходимости соблюдения прав человека в этой стране.
Визит в Азербайджан станет заключительной частью поездки Ангелы Меркель по странам Закавказья. До этого канцлер ФРГ посетила Грузию и Армению. В Баку глава германского правительства встретится с президентом страны Ильхамом Алиевым.
Поездка Меркель в Азербайджан еще до прибытия в страну была омрачена тем, что Баку запретил въезд в страну в составе германской делегации депутату бундестага Альберту Вайлеру, занимающему пост заместителя председателя парламентской группы по Закавказью. Причиной решения стало то, что в прошлом Вайлер неоднократно посещал Нагорный Карабах. Несмотря на это, Меркель решила не отменять визита в азербайджанскую столицу.
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