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Apple начала переманивать сотрудников Tesla

Apple начала переманивать сотрудников Tesla
25 августа 2018 - 11:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Несколько десятков сотрудников крупнейшего в мире производителя электромобилей Tesla, принадлежащего Илону Маску, за последние месяцы перешли на работу в Apple.

С начала 2018 года как минимум 46 человек ушли из компании Маска в IT-корпорацию. Больше всего среди них инженеров-технологов, специалистов по безопасности и программному обеспечению, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что их квалификация пригодится Apple при создании самоуправляемого автомобиля Titan, а также для разработки программного обеспечения и дисплеев.

Главными причинами смены работы называются конкурентные преимущества Apple на рынке и более высокие зарплаты. По некоторым данным, оклады в компании Тима Кука в 1,5 раза больше, чем в Tesla.

Представитель Tesla рассказал CNBC, что у его компании «в 100 раз меньше денег» и что работать в ней непросто. Однако он опроверг данные о том, что в 2018 году в Apple перешло больше работников, чем в предыдущие годы.

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Lenta.ru. Apple начала переманивать работников у Илона Маска
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