Армения интересуется индийскими РСЗО

PanARMENIAN.Net - Армения проявляет интерес в отношении индийских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Пинака. Об этом заявил разработчик системы, начальник индийского Фонда изучения и разработки оружия К.М. Раджан, пишет Times of India.

По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.

«Результаты были превосходными»,- отметил Раджан.

Он добавил, что Армения заинтересована обоими вариантами РСЗО, сейчас между сторонами ведутся переговоры.

Индийская всепогодная 214-мм реактивная система залпового огня Пинака предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники, пусковых ракетных установок, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей.