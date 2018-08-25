Официальный ужин в честь канцлера ФРГ в Ереване: Меркель пригласила Пашиняна посетить Германию

PanARMENIAN.Net - 24 августа в честь канцлера Германии Ангелы Меркель в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна был дан официальный ужин. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Во время ужина главы правительств двух стран выступили с тостами, затронули тему армяно-германских отношений и перспектив их развития.

Пашинян назвал визит Меркель в РА историческим событием. В ходе мероприятия Меркель заявила о готовности оказать содействие Армении и пригласила премьера республики посетить Германию.

«Весной мы внимательно следили за событиями в Армении, следили, как граждане Армении, особенно молодежь, были решительно настроены посредством мирных митингов реализовать и выразить свою гражданскую волю. Мы – представители федерального правительства Германии, депутаты, представители экономического блока делегации и в целом германская сторона, желаем сопутствовать вам на пути этих смелых изменений и желаем быть содействующим партнером в дальнейшем развитии Армении», - отметила Меркель.

По словам канцлера, во время встречи с премьером Пашиняном были уточнены те сферы, в которых может развиваться армяно-германское сотрудничество.

«Мы можем успешно продолжить углублять сотрудничество в сфере образования, в научно-исследовательской области, в сфере экономики и других сферах. Германия может оказать содействие Армении также на пути эффективного применения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС», - отметила канцлер Германии.

«И чтобы мы не забыли о наших договоренностях, я приглашаю Вас, господин премьер-министр, в Германию, чтобы мы могли зафиксировать достигнутый прогресс и продолжить работу в направлении дальнейшего развития», - подчеркнула Меркель.

В свою очередь Пашинян выразил уверенность в том, что «последовательно и принципиально все наши договоренности будут реализованы пункт за пунктом, что станет новой страницей для отношений между нашими странами».

Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян. Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Канцлер Германии провела встречи с премьером РА, а также президентом Армении Арменом Саркисяном. А вечером 24 августа премьер РА и канцлер ФРГ прошлись по улицам Еревана, пообщались с жителями столицы, сделали с ними селфи.

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