DW: Почему в Армении были рады визиту Меркель
25 августа 2018 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Многие в Армении оценили визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель именно как поддержку новой власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, начавшей борьбу с коррупцией, объявившей о независимости судов, запрете монополий и неизменности курса на развитие прав и свобод человека, пишет Deutsche Welle.
Лидеры двух стран 24 августа обсудили текущие отношения, поговорили, какими они должны быть в будущем, причем не только в двустороннем формате, но и в формате отношений с ЕС. Стороны назвали отношения между двумя странами хорошими с перспективой расширения. К примеру, в числе сфер приоритетного перспективного сотрудничества канцлер ФРГ назвала экономику, информационные технологии, образование и науку.
«Мы рады подписанию соглашения об ассоциации Армении с ЕС и готовы внести свой вклад в его реализацию», - заявила Меркель в Ереване. Пашинян в свою очередь подчеркнул, что «Армения не будет делать резких поворотов во внешней политике, и собирается развивать отношения как с Россией в рамках ЕАЭС и ОДКБ, так и отношения с ЕС и с Германией». В ходе обсуждений стороны пришли к пониманию, что рынок ЕАЭС имеет для Армении особое значение. Между Арменией и ЕС имеется особый режим торговли, позволяющий расширять объемы товарооборота. В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Армения может быть прекрасным примером сотрудничества с Россией и ЕС. Собеседники поговорили также об армянах, пытающихся найти убежище в Германии.
Результаты визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Ереван обнадеживающими считают все армянские СМИ и аналитики. Они единодушны, что после прихода к власти в стране новых людей отношения между Арменией и Германией окажутся на более высоком уровне.
«Визит канцлера следует рассматривать в контексте развития отношений со всеми странами Южного Кавказа, однако не следует упускать из виду тот интерес, который появился к Армении после «бархатной революции», - сказал изданию доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян.
Кроме того, по его словам, Армения является лидером в регионе по научным и культурным связям с Германией. Германия, напомнил он, третий по объемам товарооборота партнер Армении в мире и первый - в Европе. Манасерян отметил активную роль в развитии связей между Арменией и Германией банка KFW, общество международного сотрудничества GIZ, ряда известных фондов, а также подчеркнул, что в стране работают свыше 150 предприятий с немецким капиталом.
Армения очень тепло встретила Ангелу Меркель. «Не в последнюю очередь на отношении армянского общества к Германии сказалось признание в 2016 году Геноцида армян в Османской империи», - считает политолог Айк Халатян. Кроме того, Германия поддерживает Армению в вопросе разрешения карабахского конфликта усилиями Минской группы ОБСЕ и исключительно мирным путем, что канцлер подтвердила и во время визита в Ереван, отмечает эксперт.
Значимость визита Меркель в Ереван трудно переоценить, поскольку Германия является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Армении и лидером ЕС. По словам Халатяна, без согласия Берлина вряд ли удастся добиться прогресса в важных для Еревана вопросах: увеличении европейской финансовой помощи, либерализации визового режима с ЕС, в целом развития и углубления торгово-экономических и политических связей с Евросоюзом. «Судя по заявлениям лидеров двух стран по итогам переговоров в Ереване, им удалось найти взаимопонимание по всем ключевым вопросам», - заключил Айк Халатян.
Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян. Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Канцлер Германии провела встречи с премьером РА, а также президентом Армении Арменом Саркисяном. А вечером 24 августа премьер РА и канцлер ФРГ прошлись по улицам Еревана, пообщались с жителями столицы, сделали с ними селфи.
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