Конгресс США допросит главу Twitter Джека Дорси

PanARMENIAN.Net - Глава Twitter Джек Дорси даст показания перед комитетом сената США по энергетике и торговле 5 сентября. Об этом сообщается на сайте спецкомитета.

По словам председателя комитета Грега Уолдена, Дорси намерены спросить о том, как Twitter отслеживает и контролирует публикуемую информацию.

«Мы с нетерпением ждем, что Дорси будет честен и открыт относительно сложного процесса алгоритмов компании и ее субъективных оценок по содержанию», — сказал он, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что решение о допросе принято в связи с непрозрачностью механизмов работы социальной сети, о которых «американцы имеют право знать».

В апреле на допрос в конгресс США вызвали основателя Facebook Марка Цукерберга. Он ответил на все интересующие вопросы сенаторов после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей Facebook. Сам Цукерберг заявил, что тоже пострадал от утечки конфиденциальных данных.