// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Маск отказался от планов превратить Tesla в частную компанию

Маск отказался от планов превратить Tesla в частную компанию
25 августа 2018 - 13:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Производитель электромобилей Tesla останется публичной компанией. Такое решение, объявил в своем блоге глава Tesla Илон Маск, было принято после переговоров с инвесторами.

Большинство инвесторов, написал Маск, высказалось за сохранение публичного статуса Tesla.

Кроме того, добавил он, выяснилось, что превращение Tesla в частную компанию займет больше времени и потребует больше усилий, чем ожидалось, пишет Meduza.

В начале августа Илон Маск написал в твиттере о возможности выкупа акций компании на бирже. После этого сообщения Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку, а некоторые инвесторы подали на Маска в суд.

Позже основатель Tesla заявил, что профинансировать выкуп акций может Суверенный фонд Саудовской Аравии, который владеет небольшой долей в производителе электромобилей.

Ссылки по теме:
Meduza: Tesla останется публичной компанией
 Самое значимое
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
Apple и Samsung вернулись в суд по поводу начатой ​​еще в 2011 году ссоры
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Меркель в своем Instagram опубликовала фото с вечерней прогулки по Еревану На фотографии Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы
Минобороны Армении подтвердило заинтересованность в покупке индийских РЗСО «Делегация вооруженных сил Армении встретилась с официальными лицами в Индии и ознакомилась с широким спектром вооружений. Некоторые из них представляют отдельный интерес»,- отметил Ованнисян
«Веолия джур» подкупила КРОУ РА парижским туром для получения разрешения на поднятие цен на воду По случаю возбуждено уголовное дело.
Работу над третьей частью «Стражей галактики» приостановили Производство приостановили в связи с увольнением Джеймса Ганна с поста режиссера картины