Маск отказался от планов превратить Tesla в частную компанию

PanARMENIAN.Net - Производитель электромобилей Tesla останется публичной компанией. Такое решение, объявил в своем блоге глава Tesla Илон Маск, было принято после переговоров с инвесторами.

Большинство инвесторов, написал Маск, высказалось за сохранение публичного статуса Tesla.

Кроме того, добавил он, выяснилось, что превращение Tesla в частную компанию займет больше времени и потребует больше усилий, чем ожидалось, пишет Meduza.

В начале августа Илон Маск написал в твиттере о возможности выкупа акций компании на бирже. После этого сообщения Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку, а некоторые инвесторы подали на Маска в суд.

Позже основатель Tesla заявил, что профинансировать выкуп акций может Суверенный фонд Саудовской Аравии, который владеет небольшой долей в производителе электромобилей.