Маск отказался от планов превратить Tesla в частную компанию
25 августа 2018 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Производитель электромобилей Tesla останется публичной компанией. Такое решение, объявил в своем блоге глава Tesla Илон Маск, было принято после переговоров с инвесторами.
Большинство инвесторов, написал Маск, высказалось за сохранение публичного статуса Tesla.
Кроме того, добавил он, выяснилось, что превращение Tesla в частную компанию займет больше времени и потребует больше усилий, чем ожидалось, пишет Meduza.
В начале августа Илон Маск написал в твиттере о возможности выкупа акций компании на бирже. После этого сообщения Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку, а некоторые инвесторы подали на Маска в суд.
Позже основатель Tesla заявил, что профинансировать выкуп акций может Суверенный фонд Саудовской Аравии, который владеет небольшой долей в производителе электромобилей.
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