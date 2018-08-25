За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 200 раз
25 августа 2018 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 19 по 25 августа ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2500 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий и продолжили уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.
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По сообщению пресс-службы ведомства, группа из 15 военнослужащих попыталась атаковать позицию на северном направлении линии соприкосновения.
В первом квартале 2018 года эти показатели составляли 36,78% и 7-е место, а во втором квартале 2017 года - 21,58% и 15-е место
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