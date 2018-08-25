Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте

PanARMENIAN.Net - Германия готова сыграть роль посредника в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 25 августа в Баку в преддверии переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель, пишет Deutsche Welle.

24 августа в ходе пресс-конференции в Ереване она рассказала, что обсуждала этот вопрос с премьером Армении Николом Пашиняном. «Мы говорили о том, что было бы хорошо решить конфликт. Но важно решить в хорошей атмосфере. Германия готова содействовать в этом», - отметила она.

При этом глава правительства ФРГ напомнила, что Берлин является членом Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта.

Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян. Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Канцлер Германии провела встречи с премьером РА, а также президентом Армении Арменом Саркисяном. А вечером 24 августа премьер РА и канцлер ФРГ прошлись по улицам Еревана, пообщались с жителями столицы, сделали с ними селфи.