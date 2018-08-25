Работу над третьей частью «Стражей галактики» приостановили
25 августа 2018 - 15:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Disney и студия Marvel Studios на неопределенный срок приостанавливают работу над третьей частью киносаги «Стражи галактики».
Производство приостановили в связи с увольнением Джеймса Ганна с поста режиссера картины. Съемочную группу решили распустить, потому что не смогли найти нового кандидата на это место, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Работу над фильмом планировали начать в начале осени 2018 года, а съемки — в январе или феврале 2019 года.
21 июля стало известно, что киностудия Walt Disney уволила Джеймса Ганна, который должен был работать над третьей частью «Стражей Галактики». Это произошло из-за скандала с провокационными постами в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 год. В них кинематографист шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа. Позже актеры фильма выступили в поддержку уволенного режиссера.
«Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2» вышли в 2014 и 2017 годах соответственно. Премьера третьей части была запланирована на 2020 год.
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