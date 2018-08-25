«Веолия джур» подкупила КРОУ РА парижским туром для получения разрешения на поднятие цен на воду

PanARMENIAN.Net - Компания «Веолия джур» для подтверждения заявки на корректировку тарифов на воду в Армении на 2017-2018 гг. перед представлением заявки в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) РА приобрела для президента КРОУ Роберта Назаряна и еще 7 сотрудников компании билеты Ереван-Париж-Ереван и взяла на себя затраты на отель на общую стоимость 12,6 млн драмов. Об этом сообщает пресс-служба полиции РА.

На основе информации, предоставленной помощником премьер-министра по борьбе с коррупцией, выяснилось, что после тура комиссия 22.11.2017 г. приняла решение об увеличении тарифа на питьевую воду на 11,4 драмов, с 180 до 191,4 драмов, что компенсируется процедурой субсидирования со стороны правительства РА. Во время тура официальных лиц КРОУ сопровождали генеральный директор «Веолия джур» Кристиан Лефен, его помощник-переводчик Арман Алоев и административный директор компании Марианна Шахинян.

По случаю возбуждено уголовное дело.