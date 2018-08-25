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«Веолия джур» подкупила КРОУ РА парижским туром для получения разрешения на поднятие цен на воду

«Веолия джур» подкупила КРОУ РА парижским туром для получения разрешения на поднятие цен на воду
25 августа 2018 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания «Веолия джур» для подтверждения заявки на корректировку тарифов на воду в Армении на 2017-2018 гг. перед представлением заявки в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) РА приобрела для президента КРОУ Роберта Назаряна и еще 7 сотрудников компании билеты Ереван-Париж-Ереван и взяла на себя затраты на отель на общую стоимость 12,6 млн драмов. Об этом сообщает пресс-служба полиции РА.

На основе информации, предоставленной помощником премьер-министра по борьбе с коррупцией, выяснилось, что после тура комиссия 22.11.2017 г. приняла решение об увеличении тарифа на питьевую воду на 11,4 драмов, с 180 до 191,4 драмов, что компенсируется процедурой субсидирования со стороны правительства РА. Во время тура официальных лиц КРОУ сопровождали генеральный директор «Веолия джур» Кристиан Лефен, его помощник-переводчик Арман Алоев и административный директор компании Марианна Шахинян.

По случаю возбуждено уголовное дело.

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