Минобороны Армении подтвердило заинтересованность в покупке индийских РЗСО

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал заявление индийской стороны о заинтересованности Еревана в приобретении реактивных систем залпового огня (РСЗО) Пинака индийского производства. Об этом Ованнисян написал в своем микроблоге в Twitter.

Ранее разработчик РЗСО, начальник индийского Фонда изучения и разработки оружия К.М. Раджан заявил, что Армения проявляет интерес в отношении индийских реактивных систем залпового огня Пинака.По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.

«Делегация вооруженных сил Армении встретилась с официальными лицами в Индии и ознакомилась с широким спектром вооружений. Некоторые из них представляют отдельный интерес»,- отметил Ованнисян.

Индийская всепогодная 214-мм реактивная система залпового огня Пинака предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники, пусковых ракетных установок, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей.