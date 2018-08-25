Минобороны Армении подтвердило заинтересованность в покупке индийских РЗСО
25 августа 2018 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал заявление индийской стороны о заинтересованности Еревана в приобретении реактивных систем залпового огня (РСЗО) Пинака индийского производства. Об этом Ованнисян написал в своем микроблоге в Twitter.
Ранее разработчик РЗСО, начальник индийского Фонда изучения и разработки оружия К.М. Раджан заявил, что Армения проявляет интерес в отношении индийских реактивных систем залпового огня Пинака.По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
«Делегация вооруженных сил Армении встретилась с официальными лицами в Индии и ознакомилась с широким спектром вооружений. Некоторые из них представляют отдельный интерес»,- отметил Ованнисян.
Индийская всепогодная 214-мм реактивная система залпового огня Пинака предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники, пусковых ракетных установок, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей.
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