Меркель в своем Instagram опубликовала фото с вечерней прогулки по Еревану
25 августа 2018 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель на своей официальной странице в Instagram опубликовала фотографии с вечерней прогулки по Еревану в ходе ее первого официального визита в РА, совершенного 24 августа.
На фотографиях Меркель находится на Северном проспекте в центре армянской столицы. Видно, как она делает селфи с прохожими, прогуливается в сопровождении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, его супруги Анны Акопян и президента РА Армена Саркисяна.
«Вечерняя прогулка по Еревану. После официальных переговоров небольшой тур по городу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РА Арменом Саркисяном», – говорится в подписи к фотографии.
Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян. Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Канцлер Германии провела встречи с премьером РА, а также президентом Армении Арменом Саркисяном. А вечером 24 августа премьер РА и канцлер ФРГ прошлись по улицам Еревана, пообщались с жителями столицы, сделали с ними селфи.
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