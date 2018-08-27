Новые санкции США против РФ вступили в силу

PanARMENIAN.Net - Санкции США против России, посвященные инциденту в Солсбери, вступили в силу 27 августа в 00:00 по вашингтонскому времени (06:00 евн). Соответствующее распоряжение Госдепартамента США размещено в Федеральном регистре.

Новые ограничения предполагают прекращение любой помощи России со стороны Соединенных Штатов, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов».

Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Это не относится к товарам, необходимым для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Допускаются и другие исключения, пишет РИА Новости.

Кроме того, России откажут в «любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» со стороны любого американского учреждения.

Основанием для введения нового пакета санкций стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери. Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре. Предполагается, что запрет затронет кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.