Дэн Билзерян прилетел в Ереван

PanARMENIAN.Net - Известный американский миллионер армянского происхождения Дэн Билзерян, известный также как «король покера», прибыл в Ереван.

26 августа Билзерян в своем микроблоге в Twitter написал, что прибудет в Ереван, после чего отправится в Таиланд.

Дэн Билзерян — американский венчурный капиталист армянского происхождения, игрок в покер и актер.В июне 2015 года Билзерян объявлял о выдвижении своей кандидатуры на Президентских выборах 2016 года. У Билзеряна более 22 млн подписчиков в социальных сетях.