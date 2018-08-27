Дэн Билзерян прилетел в Ереван
27 августа 2018 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный американский миллионер армянского происхождения Дэн Билзерян, известный также как «король покера», прибыл в Ереван.
26 августа Билзерян в своем микроблоге в Twitter написал, что прибудет в Ереван, после чего отправится в Таиланд.
Дэн Билзерян — американский венчурный капиталист армянского происхождения, игрок в покер и актер.В июне 2015 года Билзерян объявлял о выдвижении своей кандидатуры на Президентских выборах 2016 года. У Билзеряна более 22 млн подписчиков в социальных сетях.
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