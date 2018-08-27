Лукашенко - о Хачатурове: Минск в свое время предлагал другие кандидатуры на пост генсека ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свое время предлагал на пост генерального секретаря ОДКБ другую кандидатуру, вместо представителя Армении Юрия Хачатурова. Об этом сам Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам белорусского лидера, позиция Минска предельно ясна, однако к нему не прислушались, и все его предложения было отклонены другими членами ОДКБ.

«Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали. Сегодня пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему», - отметил Лукашенко.

По его словам, ситуация вокруг Хачатурова обсуждалась также во время встречи президентов Белоруссии и России 2 августа в Сочи.

«Мы глубже посмотрели на эту проблему, обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, и те направления действий, за которые отвечают члены организации», - пояснил лидер Белоруссии.

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.