Лукашенко - о Хачатурове: Минск в свое время предлагал другие кандидатуры на пост генсека ОДКБ
27 августа 2018 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свое время предлагал на пост генерального секретаря ОДКБ другую кандидатуру, вместо представителя Армении Юрия Хачатурова. Об этом сам Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По словам белорусского лидера, позиция Минска предельно ясна, однако к нему не прислушались, и все его предложения было отклонены другими членами ОДКБ.
«Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали. Сегодня пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему», - отметил Лукашенко.
По его словам, ситуация вокруг Хачатурова обсуждалась также во время встречи президентов Белоруссии и России 2 августа в Сочи.
«Мы глубже посмотрели на эту проблему, обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, и те направления действий, за которые отвечают члены организации», - пояснил лидер Белоруссии.
Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.
Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.
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