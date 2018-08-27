Тяжелоатлетка Назик Авдалян выдвинет свою кандидатуру на выборах в Совет старейшин Еревана

PanARMENIAN.Net - Чемпионка мира по тяжелой атлетике Назик Авдалян выдвинет свою кандидатуру на выборах в Совет старейшин Еревана от партии «Процветающая Армения». Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

Ранее распространились сведения, что Авдалян выдвинется от партии «Гражданский договор».

«Что касается распространяемой в прессе информации о том, что я буду выдвигаться от партии «Гражданский договор» в качестве кандидата в члены Совета старейшин Еревана, сообщаю, что данная информация не соответствует действительности.

Я была и остаюсь членом партии «Процветающая Армения». Гагик Царукян для меня не только руководитель партии, или ответственный за отечественный спорт, но и близкий человек и член семьи. Так что, уважаемые представители прессы прошу не искать искусственные проблемы и подтексты там, где их на самом деле нет. Я была и остаюсь членом партии «Процветающая Армения» и буду выдвигаться в качестве кандидата на выборах в Совет старейшин от партии «Процветающая Армения»,- написала тяжелоатлетка.

Назик Авдалян - шестикратная чемпионка Армении (2006–2009, 2011, 2016), двукратная чемпионка Европы (2008, 2016), чемпионка мира (2009) по тяжелой атлетике. Заслуженный мастер спорта Армении (2009).