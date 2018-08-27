Тяжелоатлетка Назик Авдалян выдвинет свою кандидатуру на выборах в Совет старейшин Еревана
27 августа 2018 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Чемпионка мира по тяжелой атлетике Назик Авдалян выдвинет свою кандидатуру на выборах в Совет старейшин Еревана от партии «Процветающая Армения». Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.
Ранее распространились сведения, что Авдалян выдвинется от партии «Гражданский договор».
«Что касается распространяемой в прессе информации о том, что я буду выдвигаться от партии «Гражданский договор» в качестве кандидата в члены Совета старейшин Еревана, сообщаю, что данная информация не соответствует действительности.
Я была и остаюсь членом партии «Процветающая Армения». Гагик Царукян для меня не только руководитель партии, или ответственный за отечественный спорт, но и близкий человек и член семьи. Так что, уважаемые представители прессы прошу не искать искусственные проблемы и подтексты там, где их на самом деле нет. Я была и остаюсь членом партии «Процветающая Армения» и буду выдвигаться в качестве кандидата на выборах в Совет старейшин от партии «Процветающая Армения»,- написала тяжелоатлетка.
Назик Авдалян - шестикратная чемпионка Армении (2006–2009, 2011, 2016), двукратная чемпионка Европы (2008, 2016), чемпионка мира (2009) по тяжелой атлетике. Заслуженный мастер спорта Армении (2009).
Самое значимое
Таким образом, Болгария стала одной из первых стран-членов ЕС, которые ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
Таким образом, 97% одобряют свершившуюся революцию как метод
Давид Тоноян назначен министром обороны, Мхитар Айрапетян назначен министром диаспоры
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Facebook тестирует новую функцию для комментариев Пользователям во время общения на странице бренда или группы перед именем комментатора не из списка контактов покажут специальную отметку с общей информацией о нем
Армения и Арцах обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны Согласно информации, были обсуждены разные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере обороны и связей между обществом и армией
На выборы в Совет старейшин Еревана приедут международные наблюдатели Необходимость проведения внеочередных выборов возникла после свершившейся в стране смены власти и последовавшей отставки мэра Тарона Маргаряна
HBO опубликовал первый трейлер нового сезона «Настоящего детектива» (видео) Действие нового сезона «Настоящего детектива» будет разворачиваться в городе Озарк, штат Арканзас