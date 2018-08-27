Выход финального сезона «Игры престолов» могут отложить
27 августа 2018 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Новый сезон сериала «Игра престолов» может выйти позже, чем было запланировано.
По словам кинематографиста Джо Бауэра, ответственного за специальные визуальные эффекты в шоу, проект будет претендовать на награды «Эмми» в 2020 году. Чтобы получить право быть номинированным на премию, сериал должен выйти в промежутке между 1 июня 2019-го и 31 мая 2020 года. Таким образом, большая часть сезона выйдет не раньше лета 2020-го, пишет Lenta.ru со ссылкой на HuffPost.
Ранее выпустить восьмой сезон «Игры престолов» собирались в апреле 2019-го. В этом случае он мог претендовать на «Эмми» уже в 2019 году. Тем не менее, по словам представителя награды, организаторы иногда делают исключения, и если несколько эпизодов выйдут до конца мая следующего года, их смогут включить в список претендентов.
В июле британская актриса Софи Тернер заявила, что заключительный сезон «Игры престолов» станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Восьмая часть, съемки которой завершились в июле, станет финальной.
Самое значимое
В дни празднования 2800-летия Еревана в армянскую столицу приедут все резиденты известного российского юмористического шоу
«Через несколько дней после того, как девочка появилась на свет, я поцеловал жену перед операцией, и никто не знал, вернется ли она к нам», - написал Оганян.
Фестиваль пройдет с 12 по 15 июля
Для участия в фестивале приглашаются все желающие армянские производители и экспортеры шоколада
Partner news
Последние новости
Facebook тестирует новую функцию для комментариев Пользователям во время общения на странице бренда или группы перед именем комментатора не из списка контактов покажут специальную отметку с общей информацией о нем
Армения и Арцах обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны Согласно информации, были обсуждены разные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере обороны и связей между обществом и армией
На выборы в Совет старейшин Еревана приедут международные наблюдатели Необходимость проведения внеочередных выборов возникла после свершившейся в стране смены власти и последовавшей отставки мэра Тарона Маргаряна
СМИ: Неймар согласился перейти в «Реал» Руководство клуба примеры уже согласовало с 26-летним бразильцем условия контракта