АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк направит $17 млн на финансирование МСБ
27 августа 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили кредитное соглашение на сумму в $17 млн.
Привлеченные кредитные средства АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк направит на финансирование малого и среднего бизнеса. Из этой суммы $3 млн будет направлено на финансирование созданных или возглавляемых женщинами предприятий в рамках программы «Женщины в бизнесе», а $4 млн посредством компании «АКБА Лизинг», являющейся членом финансовой группы АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ, будет предоставлено на реализацию энергоэффективных проектов.
В рамках заключенного с ЕБРР договора АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк финансирование МСБ будет проводить, в основном, в драмах.
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