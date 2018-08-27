АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк направит $17 млн на финансирование МСБ

PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили кредитное соглашение на сумму в $17 млн.

Привлеченные кредитные средства АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк направит на финансирование малого и среднего бизнеса. Из этой суммы $3 млн будет направлено на финансирование созданных или возглавляемых женщинами предприятий в рамках программы «Женщины в бизнесе», а $4 млн посредством компании «АКБА Лизинг», являющейся членом финансовой группы АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ, будет предоставлено на реализацию энергоэффективных проектов.

В рамках заключенного с ЕБРР договора АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ Банк финансирование МСБ будет проводить, в основном, в драмах.