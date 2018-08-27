В РФ за год зафиксирован рост ксенофобных настроений
27 августа 2018 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - За последний год резко выросла доля россиян, выступающих за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей, следует из опроса «Левада-центра». Рейтинг «нежелательных» этносов возглавляют цыгане (рост с 17 до 32%), китайцы (с 15 до 31%) и вьетнамцы (с 12 до 26%).
«Если в целом уровень этнофобии за год вырос на 12 п. п., то частота выбора тех или иных «нерусских» позиций увеличилась в 1,5 раза. То есть спектр неприязненного отношения расширился», – говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия, пишут «Ведомости».
Объяснить рост ксенофобии, по ее мнению, можно перенаправлением коллективного другого раздражения, вызванного недовольством пенсионной реформой и ухудшением потребительских и социальных настроений.
Выросла (с 10 до 19%) и доля граждан, одобряющих идею «Россия для русских», которая снижалась с 2014 г. 39% опрошенных лояльно относятся к дискриминационным объявлениям о сдаче жилья или о работе (больше всего таких ответов в Москве – 63%). Кроме того, с 58 до 67% выросла доля респондентов, считающих, что правительство должно ограничивать приток мигрантов.
Разные объекты неприятия актуализируются в общественном мнении в зависимости от социально-политического контекста, поясняет Пипия: «Неприязнь к другим гражданам и шире – к государствам на фоне чемпионата мира по футболу демонстрировала позитивную динамику, чему косвенное свидетельство – заметное улучшение отношения к США и ЕС летом 2018 г. Эта внешняя ксенофобия в 2014–2017 гг. вытеснила этническую ксенофобию, распространенную до 2014 г. Теперь же на место негативного отношения к Западу возвращается базовая ксенофобия к этническим меньшинствам».
Можно говорить о росте ксенофобных настроений, это не случайное отклонение, подтверждает директор центра «Сова» Александр Верховский. С середины 1990-х гг. уровни антизападных настроений и ксенофобии зеркально отражают друг друга, поясняет эксперт: «Это может быть связано с тем, что антизападная агитация приобрела менее истеричные формы. Но дальнейший рост ксенофобии не обязателен: антизападные настроения вряд ли будут существенно понижаться, потому и места для роста этнической ксенофобии остается не так много».
Запад и мигранты – два общепризнанных источника неприятностей для россиян, люди должны кому-то приписывать свои невзгоды, добавляет Верховский: «В 1990-е было виновато правительство, но на Владимира Путина вина не возлагается. А может ли популярность президента настолько снизиться, чтобы это произошло, тоже не ясно».
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