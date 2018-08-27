Мхитарян: Гюэндузи впечатлил меня на первой тренировке в составе «Арсенала»
27 августа 2018 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мыслями об игре 19-летнего полузащитника команды Маттео Гюэндузи.
«Честно говоря, никогда не слышал о Гюэндузи до его перехода в «Арсенал». Никогда не видел его игры.
Он действительно впечатлил меня на первой тренировке. Мы все сказали: «Вау, этот парень очень хорош, он может сделать много полезного для нашего клуба». Когда тренер решил поставить его в основной состав в первой же игре, я был согласен с ним, потому что Маттео заслужил это», — сказал Мхитарян, пишет Championat.com со ссылкой на интернет-издание Sports Mole.
Маттео Гюэндузи перешел в стан «канониров» этим летом из «Лорьяна» и выходил на поле в стартовом составе в первых трёх турах английской Премьер-лиги.
Photo. Getty Images
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«Мы должны продолжать работать, потому что у нас есть новый тренер, новая философия и мы хотим играть по-другому, не так, как при Венгере», – сказал Мхитарян
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии»
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
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