Мхитарян: Гюэндузи впечатлил меня на первой тренировке в составе «Арсенала»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мыслями об игре 19-летнего полузащитника команды Маттео Гюэндузи.

«Честно говоря, никогда не слышал о Гюэндузи до его перехода в «Арсенал». Никогда не видел его игры.

Он действительно впечатлил меня на первой тренировке. Мы все сказали: «Вау, этот парень очень хорош, он может сделать много полезного для нашего клуба». Когда тренер решил поставить его в основной состав в первой же игре, я был согласен с ним, потому что Маттео заслужил это», — сказал Мхитарян, пишет Championat.com со ссылкой на интернет-издание Sports Mole.

Маттео Гюэндузи перешел в стан «канониров» этим летом из «Лорьяна» и выходил на поле в стартовом составе в первых трёх турах английской Премьер-лиги.