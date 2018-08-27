Президент Армении поздравил Игоря Додона с Днем независимости Молдавии

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Молдавии Игорю Додону в связи с национальным праздником – Днем независимости Республики Молдова. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Президент РА выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Молдавией, дальнейшие шаги, направленные на углубление гуманитарных связей между двумя странами, позволят выйти на более высокий уровень взаимоотношений. Он выразил свои наилучшие пожелания президенту Додону и дружественному народу Молдавии.