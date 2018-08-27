PanARMENIAN.Net - Известный американский миллионер армянского происхождения Дэн Билзерян, звезда Instagram и «король покера» Дэн Билзерян встал на учет в Вооруженных силах Армении. Информацию об этом в беседе подтвердили в Военном комиссариате республики, пишет Sputnik Армения.

«Да, Билзерян сегодня встал на учет в Вооруженных силах Армении, он представил все необходимые документы», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Дэн Билзерян получил армянский паспорт.Паспорт Республики Армения получил также брат Дэна Адам Билзерян.

Дэн Билзерян прибыл в Ереван в ночь на 27 августа. 26 августа Билзерян в своем микроблоге в Twitter написал, что прибудет в Ереван, после чего отправится в Таиланд.