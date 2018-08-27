Дэн Билзерян встал на учет в Вооруженных силах Армении
27 августа 2018 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный американский миллионер армянского происхождения Дэн Билзерян, звезда Instagram и «король покера» Дэн Билзерян встал на учет в Вооруженных силах Армении. Информацию об этом в беседе подтвердили в Военном комиссариате республики, пишет Sputnik Армения.
«Да, Билзерян сегодня встал на учет в Вооруженных силах Армении, он представил все необходимые документы», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Дэн Билзерян получил армянский паспорт.Паспорт Республики Армения получил также брат Дэна Адам Билзерян.
Дэн Билзерян прибыл в Ереван в ночь на 27 августа. 26 августа Билзерян в своем микроблоге в Twitter написал, что прибудет в Ереван, после чего отправится в Таиланд.
Самое значимое
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
Partner news
Последние новости
Facebook тестирует новую функцию для комментариев Пользователям во время общения на странице бренда или группы перед именем комментатора не из списка контактов покажут специальную отметку с общей информацией о нем
Армения и Арцах обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны Согласно информации, были обсуждены разные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере обороны и связей между обществом и армией
HBO опубликовал первый трейлер нового сезона «Настоящего детектива» (видео) Действие нового сезона «Настоящего детектива» будет разворачиваться в городе Озарк, штат Арканзас
СМИ: Неймар согласился перейти в «Реал» Руководство клуба примеры уже согласовало с 26-летним бразильцем условия контракта