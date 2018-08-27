С 5 сентября будут осуществляться регулярные авиарейсы Ереван - Бухарест
27 августа 2018 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Завершились переговоры между ЗАО «Армения-международные аэропорты» и румынской авиакомпанией «Таром». Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Армения-международные аэропорты».
Подписан договор, согласно которому с 5 сентября будут осуществляться регулярные авиарейсы Ереван-Бухарест.
Авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю. Существенным является то, что Бухарест очень удобен в качестве транзитного пункта к другим европейским направлениям.
22 августа в международном аэропорту «Звартноц» был подписан договор между авиакомпанией «Азимут» и ЗАО «Международные аэропорты Армения». Согласно договору, с 1 октября 2018 года авиакомпания «Азимут» начнет осуществлять рейсы из Еревана в Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь.
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