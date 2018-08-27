PanARMENIAN.Net - Завершились переговоры между ЗАО «Армения-международные аэропорты» и румынской авиакомпанией «Таром». Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Армения-международные аэропорты».

Подписан договор, согласно которому с 5 сентября будут осуществляться регулярные авиарейсы Ереван-Бухарест.

Авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю. Существенным является то, что Бухарест очень удобен в качестве транзитного пункта к другим европейским направлениям.

22 августа в международном аэропорту «Звартноц» был подписан договор между авиакомпанией «Азимут» и ЗАО «Международные аэропорты Армения». Согласно договору, с 1 октября 2018 года авиакомпания «Азимут» начнет осуществлять рейсы из Еревана в Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь.