Иран и Сирия заключили оборонный союз

PanARMENIAN.Net - Иран и Сирия решили совместно обороняться от врагов и сотрудничать в военной сфере. Договоренности были подписаны после встречи министра обороны Ирана Амира Хатами с сирийским президентом Башаром Асадом и главой оборонного ведомства Али Абдуллой Айюбом.

«Сирия постепенно выходит из кризиса, в стране начинается процесс восстановления», — заявил Хатами. Он добавил, что соглашение с Дамаском станет фундаментом для дальнейшего сотрудничества, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Tasnim.

Айюб в свою очередь поблагодарил Тегеран за вклад в борьбу с терроризмом на территории Сирии. Он также отметил, что страны никому не позволят вредить их дружественным отношениям.

В июле духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран уйдет из Сирии и Ирака только в том случае, если правительства стран сами об этом попросят.