СМИ: Неймар согласился перейти в «Реал»
27 августа 2018 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Пари-Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар согласился на переход в мадридский «Реал».
Руководство клуба примеры уже согласовало с 26-летним бразильцем условия контракта. Ожидается, что трансфер состоится летом 2019 года, пишет Sportbox.ru со ссылкой на Football Espana.
«Реал» выложит за футболиста, который станет заменой ушедшему из клуба Криштиану Роналду, рекордные 300 миллионов евро.
Ранее Неймар несколько лет играл в «Барселоне» и в составе каталонцев стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В «ПСЖ» бразилец перешел в 2017 году и в прошлом сезоне провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, где отметился 28 голами и 16 результативными передачами.
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Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
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