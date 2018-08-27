HBO опубликовал первый трейлер нового сезона «Настоящего детектива»

PanARMENIAN.Net - Канал HBO опубликовал первый трейлер третьего сезона «Настоящего детектива». Новые серии выйдут в январе 2019 года.

Главного героя, детектива Уэйна Хейса, сыграл Махершала Али, получивший премию «Оскар» за второстепенную мужскую роль в картине «Лунный свет». Действие нового сезона «Настоящего детектива» будет разворачиваться в городе Озарк, штат Арканзас.

В сериале снялись также Мэми Гаммер и Стивен Дорфф. Шоураннеры — Ник Пиццолатто и Джереми Солнье.

Второй сезон «Настоящего детектива» с Колином Фарреллом и Рэйчел Макадамс вышел три года назад — летом 2015-го.