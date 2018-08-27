На выборы в Совет старейшин Еревана приедут международные наблюдатели
27 августа 2018 - 19:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Для осуществления наблюдательской миссии на предстоящих 23 сентября внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана ЦИК Армении пригласит представителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Об этом в ходе заседания ЦИК РА сообщил председатель комиссии Тигран Мукучян.
«С целью осуществления наблюдательской миссии на предстоящих 23 сентября внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана пригласить представителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы», – говорится в решении ЦИК Армении.
Необходимость проведения внеочередных выборов возникла после свершившейся в стране смены власти и последовавшей отставки мэра Тарона Маргаряна. Республиканское большинство не стало выдвигать нового кандидата, мэр не был избран.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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