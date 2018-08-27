На выборы в Совет старейшин Еревана приедут международные наблюдатели

PanARMENIAN.Net - Для осуществления наблюдательской миссии на предстоящих 23 сентября внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана ЦИК Армении пригласит представителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Об этом в ходе заседания ЦИК РА сообщил председатель комиссии Тигран Мукучян.

«С целью осуществления наблюдательской миссии на предстоящих 23 сентября внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана пригласить представителей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы», – говорится в решении ЦИК Армении.

Необходимость проведения внеочередных выборов возникла после свершившейся в стране смены власти и последовавшей отставки мэра Тарона Маргаряна. Республиканское большинство не стало выдвигать нового кандидата, мэр не был избран.