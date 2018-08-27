Армения и Арцах обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

PanARMENIAN.Net - Президент Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика) Бако Саакян 27 августа принял делегацию Общественного совета при министре обороны Армении в главе с руководителем структуры Гегамом Арутюняном. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Согласно информации, были обсуждены разные вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере обороны и связей между обществом и армией.

Президент вручил государственные награды группе членов Общественного совета за заслуги перед Республикой Арцах.

Во встрече принял участие министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян.