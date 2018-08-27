Facebook тестирует новую функцию для комментариев
27 августа 2018 - 19:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию, благодаря которой незнакомые между собой пользователи смогут увидеть объединяющую их информацию. Об этом сообщил представитель пресс-службы соцсети.
Пользователям во время общения на странице бренда или группы перед именем комментатора не из списка контактов покажут специальную отметку с общей информацией о нем. Там будет указано, например, что пользователи окончили один университет, выросли в одном городе или являются коллегами, пишут «Ведомости» со ссылкой на Cnet.
Представитель Facebook в беседе с изданием отметил, что функция позволит пользователям социальной сети стать ближе. Сейчас она тестируется среди американских пользователей. Других деталей о нововведении компания не уточнила.
Тестирование новой функции происходит на фоне борьбы Facebook, Twitter и YouTube с разобщенностью и харассментом на своих платформах. Стремление соцсети подчеркнуть общность своих пользователей может стать одним из шагов в этом направлении, отмечает издание.
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