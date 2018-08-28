Аронян делит первое место на шахматном турнире в Сент-Луисе с Карлсеном и Каруаной
28 августа 2018 - 10:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян, американец Фабиано Каруана и норвежец Магнус Карлсен разделили первое место по итогам Кубка Синкфилда (призовой фонд - $300 тысяч).
Шахматный турнир проходил в американском Сент- Луисе.
В заключительный игровой день Аронян оказался сильнее россиянина Александра Грищука, Каруана сыграл вничью с соотечественником Уэсли Со, а Карлсен обыграл другого американца Хикару Накамуру. Остальные партии девятого тура завершились ничейными результатами. Встречи проходили между Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан) и Вишванатаном Анандом (Индия), а также Максимом Вашье-Лагравом (Франция) и Сергеем Карякиным (Россия), пишет ТАСС.
По итогам девяти туров Каруана, Карлсен и Аронян набрали по 5,5 очков. Четвертое место занял Мамедьяров, в активе которого 5 баллов. На местах с пятого по седьмое расположились Грищук, Вашье-Лаграв и Ананд (по 4,5 очка). Нижние строчки заняли Со (4), Накамура (3) и Карякин (3), который замкнул турнирную таблицу.
Лидером всей серии Гран-тура является Накамура, в активе которого 34,5 очка. На втором месте идет Аронян, набравший 34 очка, а третью строчку занимает Вашье-Лаграв (31 очко).
Четвертое место, дающее право участвовать в финальном турнире Гран-тура, занимают сразу два шахматиста - Каруана и Со. 28 августа гроссмейстеры проведут тай-брейк, чтобы определить последнего участника решающего турнира. Перед началом Кубка Синкфилда Карякин тоже находился в четверке лучших, но неудачное выступление отбросило россиянина на шестое место (25,5). Грищук по итогам всех этапов занял восьмое место (8).
Соревнования пройдут в Лондоне в декабре.
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