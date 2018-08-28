Протесты на востоке Германии: 6 человек получили ранения

PanARMENIAN.Net - В саксонском Хемнице шесть человек получили легкие ранения во время акции протеста, которая прошла в ночь на 28 августа. Об этом сообщила местная полиция.

«В целом ночь в городе прошла спокойно», — заявил журналистам представитель ведомства. По его словам, активисты получили травмы из-за того, что во время демонстраций протестующие кидали друг в друга «петарды и другие предметы».

В акциях приняли участие порядка трех тысяч человек, в том числе около двух тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников.

Обе акции прошли в центре города и завершились по требованию полиции после того, как активисты стали кидать друг в друга горящие петарды.

В ночь на 26 августа в Хемнице произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. После этого сотни человек вышли на несогласованную демонстрацию в центре Хемница, из-за этого досрочно прекратился городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.

Подозреваемыми по делу об убийстве проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. В понедельник административный суд Хемница выдал ордер на их арест.