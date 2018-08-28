МИД РА: В ходе визита Меркель в Ереван были достигнуты определенные договоренности
28 августа 2018 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе визита в Армению канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель были достигнуты определенные договоренности. Об этом заявила 28 августа на брифинге временно исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.
«В 27-летней истории дипломатических отношений это первый визит на таком уровне. Во время состоявшихся на различных уровнях встреч в ходе визита постоянно подчеркивалась двусторонняя готовность к максимальному развитию и углублению отношений. В этом направлении достигнуты определенные договоренности, они касаются инвестиций и совместных программ», - сказала Нагдалян, пишетAysor.am.
Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян. Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Канцлер Германии провела встречи с премьером РА, а также президентом Армении Арменом Саркисяном. А вечером 24 августа премьер РА и канцлер ФРГ прошлись по улицам Еревана, пообщались с жителями столицы, сделали с ними селфи.
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