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Дэн Билзерян отправился в Арцах

Дэн Билзерян отправился в Арцах
28 августа 2018 - 13:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный американский миллионер армянского происхождения Дэн Билзерян, звезда Instagram и «король покера» Дэн Билзерян отправился в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Об этом сообщил в Facebook омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, разместив с Билзеряном совместное фото.

«Беседа, кажется, удалась»,- подписал фотографию Меликян.

Билзерян полетел в Арцах на вертолете с сыном Роберта Кочаряна.

Дэн Билзерян прибыл в Ереван в ночь на 27 августа. 26 августа Билзерян в своем микроблоге в Twitter написал, что прибудет в Ереван, после чего отправится в Таиланд.

Билзерян получил гражданство Армении и встал на учет в ВС РА.

Ссылки по теме:
Запись Рубена Меликяна в Facebook
http://aysor.am/am/news/2018/08/28/%D4%B1%D6%80%D5%AE%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6/1456880
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