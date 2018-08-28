Дэн Билзерян отправился в Арцах
28 августа 2018 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный американский миллионер армянского происхождения Дэн Билзерян, звезда Instagram и «король покера» Дэн Билзерян отправился в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Об этом сообщил в Facebook омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, разместив с Билзеряном совместное фото.
«Беседа, кажется, удалась»,- подписал фотографию Меликян.
Билзерян полетел в Арцах на вертолете с сыном Роберта Кочаряна.
Дэн Билзерян прибыл в Ереван в ночь на 27 августа. 26 августа Билзерян в своем микроблоге в Twitter написал, что прибудет в Ереван, после чего отправится в Таиланд.
Билзерян получил гражданство Армении и встал на учет в ВС РА.
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