Дэн Билзерян отправился в Арцах

PanARMENIAN.Net - Известный американский миллионер армянского происхождения Дэн Билзерян, звезда Instagram и «король покера» Дэн Билзерян отправился в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Об этом сообщил в Facebook омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, разместив с Билзеряном совместное фото.

«Беседа, кажется, удалась»,- подписал фотографию Меликян.

Билзерян полетел в Арцах на вертолете с сыном Роберта Кочаряна.

Дэн Билзерян прибыл в Ереван в ночь на 27 августа. 26 августа Билзерян в своем микроблоге в Twitter написал, что прибудет в Ереван, после чего отправится в Таиланд.

Билзерян получил гражданство Армении и встал на учет в ВС РА.