МИД РА: Если встанет вопрос членства Азербайджана в ОДКБ, Армения применит свое право вето

PanARMENIAN.Net - Если будет рассматриваться вопрос членства Азербайджана в ОДКБ, то Армения применит свое право вето. Об этом заявила на брифинге временный исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

«В аналитических кругах происходят обсуждения. Но официальная позиция МИД Армении сводится к тому, что при рассмотрении такого вопроса Армения применит право вето», - отметила она, пишетPanorama.am.

Что касается возможного членства Азербайджана в ЕАЭС, то и.о. пресс-секретаря МИД вновь подтвердила, что все решения в этих организациях принимаются на основе консенсуса.

«Что касается нашей позиции, то мы неоднократно заявляли об этом, она озвучивалась четко также министром иностранных дел Армении», - сказала Анна Нагдалян.

Затронув тему замены генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, Нагдаян отметила, что все решения в рамках ОДКБ принимаются на основе консенсуса, это касается также процесса замены генерального секретаря ОДКБ.

По ее словам, сейчас проводятся консультации на различных площадках ОДКБ. Касаясь замечания о том, может ли Армения в результате этого процесса лишиться срока председательства в ОДКБ, Анна Нагдалян ответила: «В сентябре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве было принято решение, что должность генерального секретаря занимают поочередно представители государств – членов организации, в порядке ротации. По этому порядку должность генерального секретаря ОДКБ закреплена и остается в течение 3 лет за Арменией».

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.