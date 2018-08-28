ООН обвинила власти Мьянмы в геноциде народности рохинджа
28 августа 2018 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Мьянмы участвовали в массовых убийствах с целью геноцида народности рохинджа, исповедующей ислам. Об этом говорится в докладе миссии ООН по расследованию ситуации в стране.
Высшее военное руководство Мьянмы совершало геноцид, преступления против человечности и военные преступления в штатах Ракхайн, Качин и Шан при попустительстве гражданских властей, считают в ООН. В частности, речь идет о нападениях на детей, групповых изнасилованиях, пытках, сжигании целых деревень, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
Организация предлагает применить санкции к ряду генералов Мьянмы, причастных к преступлениям: заморозить им активы и запретить въезд в зарубежные страны.
В ООН подчеркивают, что массовое бегство рохинджа в августе 2017 года стало результатом политики властей. Тогда обострился конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и рохинджа. В результате погибли около 400 человек, а сотни тысяч мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш. В марте этого года ООН обвинила Мьянму в продолжении «этнических чисток» рохинджа.
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