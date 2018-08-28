Мониторинг ОБСЕ в Арцахе прошел в соответствии с намеченным графиком

PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 28 августа провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на Омарском перевале. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевой помощник Михаил Олару (Молдова) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

2 августа, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана в северо-восточном направлении Гадрутского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.