Шарль Азнавур: Я планирую концерт в день своего 100-летия

PanARMENIAN.Net - 94-летний легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур заявил, что планирует дать кончерт в день своего 100-летнего юбилея. Об этом шансонье сказал в интервью Maximonline.ru.

«Я планирую концерт 22 мая 2024 года, в день своего столетия. А потом посмотрим. И зачем бы я завязывал? Чтобы умереть дома, сидя в кресле? Нет, мерси»,- сказал артист, отвечая на вопрос, думает ли он о завершении концертной деятельности.

Он поделился секретом своего долголетия: «Я каждый день проплываю 340 мет­ров с утяжелителем на поясе. Всегда съедаю только половину того, что лежит у меня на тарелке. Не курю уже сорок лет, хотя могу иногда побаловать себя сигарой. И не пью крепкий алкоголь. Только вино и шампанское!»

Шансонье также рассказал, как ему удалось прожить со своей супругой Уллой Торсель 51 год.

«В первый раз я женился, когда был очень молод. Во второй — когда был очень глуп. В третий раз я наконец женился на той, о ком всегда мечтал, — на блондинке со светлыми глазами и шелковистой кожей. Кроме того, Улла младше меня на семнадцать лет. Отличная разница в возрасте, я считаю. А вообще, секрет продолжительного брака — это вести себя рядом друг с другом максимально естественно и всегда говорить друг другу то, что хочется сказать. Хотя нынче я всем говорю правду. Могу позволить себе в своем-то возрасте: я теперь как священная корова»,- заметил Азнавур.

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур создал около 1300 песен и продал более 200 миллионов альбомов. Он снялся в 60 фильмах, в том числе у таких именитых режиссеров, как Франсуа Трюффо и Жан Кокто.