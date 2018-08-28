Основатель Telegram обещает не раскрывать российским властям данные о пользователях

PanARMENIAN.Net - Мессенджер Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, в первую очередь их IP-адрес и номер телефона, однако для России сделано исключение – спецслужбам РФ мессенджер не собирается раскрывать данные о пользователях. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда, – написал Дуров. – Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды».

Обращения от российских спецслужб Telegram рассматривать не будет, пообещал Дуров, пишут «Ведомости».

Поэтому он не считает, что новые меры могут привести к прекращению блокировки Telegram.

«В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное – доступ к сообщениям, причем всех пользователей, – написал он. – Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России. Поэтому продолжаем сопротивление».

Ранее стало известно, что Telegram согласен передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения. Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ.