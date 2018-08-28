Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
28 августа 2018 - 18:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Об этом заявил адвокат Хачатурова Мигран Погосян.
«Апелляционный суд Армении отклонил нашу жалобу на решение суда первой инстанции. Мы обжаловали решение суда о признании допустимым ареста в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова», – заявил адвокат, передает Panorama.am.
Мигран Погосян отметил также, что о своих дальнейших действиях сможет сообщить только после получения решения суда.
Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.
Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.
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По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
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