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Турция планирует построить военно-морскую базу на севере Кипра

Турция планирует построить военно-морскую базу на севере Кипра
28 августа 2018 - 17:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Командование турецких ВМС направило турецкому МИД предложение о создании военной базы на территории не признанной никем, кроме самой Турции, Турецкой Республики Северного Кипра. Об этом сообщила верная президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану газета Yeni Safak.

Турецкие военные объясняют необходимость создания базы желанием «защитить суверенитет Северного Кипра», «усилить и расширить права и интересы Турции в Восточном Средиземноморье», «предупредить оккупацию морских энергетических месторождений» и, наконец, «усилить позиции Турции на мирных переговорах по Кипру», пишет «Ъ».

В настоящее время на острове расположены действующие военные базы только одной иностранной державы, Великобритании: военно-воздушная база Акротири и военная база Декелия, на которой расположены объекты британской электронной разведки. Базы обладают статусом суверенных, и их территория не рассматривается как часть территории Республики Кипр. На оккупированной турками территории на севере Кипра расположена военно-воздушная база Гечиткале, однако она некоторое время назад была закрыта, и для возобновления ее работы, в случае, если такое решение будет принято, потребуется значительное время.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Турция хочет построить военно-морскую базу на севере Кипра
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