YouTube начал показывать потраченное на просмотр роликов время

PanARMENIAN.Net - Команда разработчиков YouTube объявила о запуске новых возможностей, призванных улучшить баланс между интернетом и реальной жизнью. Теперь в меню аккаунта появилась информация о том, сколько времени пользователь проводит за просмотром видеороликов.

Там можно узнать, сколько видео пользователь посмотрел сегодня, вчера и за прошедшую неделю. Изучив статистику, можно установить ограничение на время просмотра. Когда оно истечет, пользователь получит напоминание, пишет Ferra.ru.

Также появилась возможность собрать все push-уведомления от YouTube в один дайджест, который будет приходить в выбранное время один раз в день. Кроме того, можно установить «тихие часы», когда звук уведомлений и вибрация уведомлений будут отключены.