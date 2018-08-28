YouTube начал показывать потраченное на просмотр роликов время
28 августа 2018 - 18:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда разработчиков YouTube объявила о запуске новых возможностей, призванных улучшить баланс между интернетом и реальной жизнью. Теперь в меню аккаунта появилась информация о том, сколько времени пользователь проводит за просмотром видеороликов.
Там можно узнать, сколько видео пользователь посмотрел сегодня, вчера и за прошедшую неделю. Изучив статистику, можно установить ограничение на время просмотра. Когда оно истечет, пользователь получит напоминание, пишет Ferra.ru.
Также появилась возможность собрать все push-уведомления от YouTube в один дайджест, который будет приходить в выбранное время один раз в день. Кроме того, можно установить «тихие часы», когда звук уведомлений и вибрация уведомлений будут отключены.
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