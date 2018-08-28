Пользователи Samsung Galaxy Note 9 обнаружили у смартфона дефект

PanARMENIAN.Net - Пользователи смартфона Samsung Galaxy Note 9 начали жаловаться на странное свечение, вдоль кромки экрана. «Утечка света» наблюдается между стеклом и металлической рамкой смартфона.

На свечение между дисплеем и рамкой жалуются пользователи совсем новых аппаратов, пишет Ferra.ru.

В ветке обсуждения проблемы несколько пользователей Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S9 отметили похожие странности у своих смартфонов. Другие предположили, что это вовсе не брак, а просто отблеск внутри экрана. Компания Samsung пока не предоставила официальных комментариев по ситуации.

Флагманский смартфон Samsung поступил в продажу 24 августа 2018 года.