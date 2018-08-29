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Instagram вводит верификацию аккаунта по подтверждающему личность документу

Instagram вводит верификацию аккаунта по подтверждающему личность документу
29 августа 2018 - 10:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Принадлежащий соцсети Facebook сервис Instagram объявил об усилении мер защиты пользователей, главной из которых стала возможность верификации аккаунта по запросу пользователя после предоставления документа, подтверждающего личность. В Instagram уже существуют верифицированные аккаунты, однако до сих пор «галочку» присваивала сама сеть.

Чтобы запросить верификацию, пользователь сервиса должен зайти на соответствующую новую вкладку и ввести имя пользователя, настоящее имя и предоставить копию документа, удостоверяющего личность. «Запрос на верификацию не гарантирует верификацию аккаунта», - подчеркивает Instagram, пишут «Ведомости».

Помимо этого, в сервисе появится возможность узнать информацию о чужом профиле через функцию «Об этой учетной записи». Можно узнать дату регистрации другого аккаунта, страну регистрации, предыдущие имена пользователя, информацию о рекламных кампаниях и другие данные. Также пользователи сервиса смогут проходить двухфакторную аутентификацию через сторонние приложения.

По словам сооснователя Instagram Майка Кригера, нововведения призваны бороться с фейковыми и недобросовестными аккаунтами.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Instagram вводит верификацию аккаунта по документу
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