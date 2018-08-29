В немецком городе демонтируют статую Эрдогана

PanARMENIAN.Net - Администрация немецкого города Висбадена 28 августа приняла решение демонтировать четырехметровую золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, установленную в рамках фестиваля искусств. Причиной этого стало отсутствие «гарантий безопасности». Городская полиция займется демонтажем, который должен быть завершен 29 августа.

Вечером 28 августа рядом со статуей начались словесные перепалки сторонников и противников Эрдогана. Полиция заявила об «агрессивном настроении в легкой форме», однако до физических столкновений не дошло. По другим данным, споры переросли в рукоприкладство, а у некоторых вовлеченных в конфликт было замечено в руках колющее оружие, пишет Deutsche Welle.

Статуя Эрдогана была установлена на площади Немецкого Единства в рамках висбаденской биеннале. Памятник отлили из бетона, а затем выкрасили золотой краской. Уже впоследствии кто-то нанес на статую бранное выражение на английском языке.

«Искусство обязано выставлять напоказ то, что происходит», - заявил руководитель Гессенского театра Уве-Эрик Лауфенберг, организовавший биеннале. Представительница земельного правительства Люция Путрих раскритиковала акцию, напомнив о проблеме демократии в Турции. «Этот человек не заслуживает пьедестала, и тем более - его не надо отливать в золоте», - заявила Путрих.