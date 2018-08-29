В немецком городе демонтируют статую Эрдогана
29 августа 2018 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация немецкого города Висбадена 28 августа приняла решение демонтировать четырехметровую золотую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, установленную в рамках фестиваля искусств. Причиной этого стало отсутствие «гарантий безопасности». Городская полиция займется демонтажем, который должен быть завершен 29 августа.
Вечером 28 августа рядом со статуей начались словесные перепалки сторонников и противников Эрдогана. Полиция заявила об «агрессивном настроении в легкой форме», однако до физических столкновений не дошло. По другим данным, споры переросли в рукоприкладство, а у некоторых вовлеченных в конфликт было замечено в руках колющее оружие, пишет Deutsche Welle.
Статуя Эрдогана была установлена на площади Немецкого Единства в рамках висбаденской биеннале. Памятник отлили из бетона, а затем выкрасили золотой краской. Уже впоследствии кто-то нанес на статую бранное выражение на английском языке.
«Искусство обязано выставлять напоказ то, что происходит», - заявил руководитель Гессенского театра Уве-Эрик Лауфенберг, организовавший биеннале. Представительница земельного правительства Люция Путрих раскритиковала акцию, напомнив о проблеме демократии в Турции. «Этот человек не заслуживает пьедестала, и тем более - его не надо отливать в золоте», - заявила Путрих.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Спортивный комментатор армянского происхождения Нобель Арустамян номинирован на ТЭФИ Победители будут известны 3 октября 2018 года
Роберт Кочарян - НТВ: Сержу Саргсяну не стоило пытаться сохранить власть, пересев в кресло премьера Кочарян полагает, что сможет стать «очень серьезным консолидирующим центром для тех людей, которые видят сегодняшние проблемы»
Журналисты из стран СНГ и представители компании Softline посетили Америабанк Журналисты ознакомились с техническими возможностями центра обработки данных Америабанка
Instagram вводит верификацию аккаунта по подтверждающему личность документу В Instagram уже существуют верифицированные аккаунты, однако до сих пор «галочку» присваивала сама сеть