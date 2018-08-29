Роберт Кочарян - НТВ: Сержу Саргсяну не стоило пытаться сохранить власть, пересев в кресло премьера

PanARMENIAN.Net - Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну не стоило предпринимать попыток сохранить власть, пересев в кресло премьера. Такое мнение в эксклюзивном интервью НТВ высказал бывший армянский президент Роберт Кочарян.

Ранее Кочарян, который сейчас находится под следствием, заявил о возвращении в политику.

«Я был президентом Армении 10 лет. За эти 10 лет ВВП Армении вырос в пять раз… а бюджет вырос в восемь раз. Все, что вы видите в Ереване интересное, реконструированное, — все построено в те годы. Вы знаете, мы создавали по 35–40 тысяч рабочих мест ежегодно. Доля малого и среднего бизнеса выросла с 15% на начало моего президентства до 46. Доля частного сектора в ВВП дошла до 80 с лишним процентов. Качество жизни изменилось просто радикальным образом. И нам надо об этом напомнить. Я 10 лет был вне политики, возможно, не все люди об этом помнят. Мы об этом напомним. И я думаю, эти люди, которые участвовали во всем этом процессе — создавали бизнес и поднимали экономику — они и станут той самой электоральной базой»,- заявил экс-президент.

Кочарян полагает, что сможет стать «очень серьезным консолидирующим центром для тех людей, которые видят сегодняшние проблемы».

Нынешнюю ситуацию в Армении экс-президент назвал «безудержным популизмом».

«Буквально на последнем митинге заявляется о том, что в Армении де-факто создалась новая система государственного управления, и революционная площадь объявлена высшим органом народовластия. Я цитирую, это не шутка…. Дальше буквально по тексту: правительство подотчетно этой площади… и все важнейшие вопросы внутриполитические и экономические будут обсуждаться на этой площади. Интересно, а вот цены на электроэнергию, коммунальные услуги, размеры пенсий, зарплат, налоговый кодекс, может, тоже будут обсуждаться на этой площади?.. Это не только вопрос отсутствия опыта: это вопрос тотального непонимания, что такое государственный механизм управления, что такое разделение властей»,- заявил 2-й президент РА.

По выражению Кочаряна, нынешняя «революционная эйфория» не может держаться долго.

«Вы знаете хоть один пример хоть одной революции, после которой жизнь у людей стала лучше?.. Может, это Египет, может, это Тунис, может, это Сирия, может, это Ливия? Жизнь людей кратно ухудшилась. Может, это Украина? Кроме потери территории, качество жизни людей заметно упало. Может, это Грузия? Это потеря территории. Приведите мне хоть один пример. Я не вижу поводов, почему у нас должно быть лучше»,- добавил Кочарян.

Он объяснил, почему решил вернуться в страну, понимая, что его могут арестовать.

«Я вернулся, совершенно четко понимая, что могу быть арестован. Совершенно очевидно, что люди, так скажем, моего типажа не убегают от сложностей. И все-таки была какая-то надежда на то, что судебно-правовая система не совсем подмята под исполнительную власть, и хоть какая-то степень самостоятельности судов все еще существует. Я приехал бороться за свою честь и достоинство»,- заявил Кочарян.

По его словам, дело против него (в 2008 году в беспорядках после президентских выборов погибли 10 человек) «шито белыми нитками». «Там нет уголовного дела вообще», — сказал Кочарян.

«Мне предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Представляете? Президент, как гарант конституции занимающий эту должность, оказывается, сверг сам себя… Это говорит о том, что речь идет не просто об уголовном деле, а речь идет о политической вендетте… С чего это вдруг я стал мишенью после 10 лет спокойной жизни вне президентского кресла и вне власти вообще?.. Спустя 10 лет к власти пришли те, которые организовали эти массовые беспорядки, которые были осуждены за организацию массовых беспорядков. Поэтому я говорю о политической вендетте. То есть спустя десять лет пришли к власти те, которые проиграли те выборы. И сегодня все их мысли заняты тем, как же расплатиться с людьми, которых они считают врагами»,- заявил Кочарян.

Сейчас Роберт Кочарян находится под подпиской о невыезде, его обвиняют в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.